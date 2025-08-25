اتهام البلوجر أوتاكا بغسل 12 مليون جنيه من نشر فيديوهات خادشة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى الشهير بـ"أوتاكا" لاتهامه بغسل نحو 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديوهات تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استهدف من نشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، داخل وحدة سكنية بمدينة الشروق، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.