اتهام المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بالاحتيال

الأكثر قراءة
احتفالا بالتأهل للمونديال.. قرار استثنائي من المجلس الأعلى للإعلام لمباراة المنتخب المقبلة
مصدر فلسطيني مشارك بمفاوضات شرم الشيخ لـ الشروق: جميع الأمور حسمت.. الضمانات مرضية للفصائل.. والإعلان وشيك
تجار: شركات الزيت الكبرى ترفع الأسعار 15% دون مبرر لقتل المنافسة بالسوق
مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
نعم، تنجح تمامًا
ربما، لكن مؤقتًا
لا، فشل محتمل
النتـائـج
تصويت
أفاد مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بتوجيه اتهام للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بالاحتيال في أحدث قضية تستهدف خصم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.