الجمعة 10 أكتوبر 2025 3:40 ص القاهرة
اتهام المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بالاحتيال

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 2:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 2:34 ص

أفاد مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بتوجيه اتهام للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بالاحتيال في أحدث قضية تستهدف خصم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


