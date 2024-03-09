تجري على قدم وساق التحضيرات لإطلاق الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير جدا؛ للانتهاء من الترتيبات النهائية للمهرجان المقرر له الفترة من 7 وحتى 14 يونيو المقبل بمدينة العين السخنة.

وعقدت إدارة المهرجان، اجتماعا لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باختيار المكرمين من النجوم المصريين والعرب والعالميين ولجان تحكيم مسابقات الأفلام.

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان، إن لجان التحكيم ستضم قامات سينمائية وفكرية عظيمة من صناع الأفلام، ومن الأسماء التي فرضت نفسها بإبداعاتها سواء في مجال الكتابة أو الإخراج أو التمثيل أوالتصوير.

وأكد الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، أن باب المشاركة في مسابقات المهرجان مفتوح حتى نهاية أبريل المقبل، وعدد الأفلام التي وصلت إلى المهرجان منذ فتح باب المشاركة في 1 مارس الجاري ما يقرب من الـ40 فيلما ستبدأ لجنة الاختيار في مشاهدتها، وتوزيعها على الأقسام والمسابقات المختلفة.

وأوضح الإعلامي زياد باسمير نائب رئيس المهرجان، أن الأفلام التي تلقاها المهرجان حتى الآن تنتمي لدول عديدة منها مصر والسعودية والمغرب والعراق وتونس وسوريا.

وأشار إلى أن إدارة المهرجان انتهت من الأمور اللوجستية من دور وأماكن عرض الأفلام وإقامات الضيوف من السينمائيين والصحفيين.