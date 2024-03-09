ميدو: ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك لم أشاهده من قبل

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بأن الشوط الأول في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر كان واحد من أسوأ الأشواط في مباريات القمة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك للأهلاوية بالفوز بكأس مصر، وحظ أوفر لجماهير الزمالك".

وأضاف: "الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، وبعد 10 دقائق الأهلي لم يكن جاهزًا لفكرة جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك في وسط الملعب، لذا اعتمد الأهلي على الكرات الطولية".

وتابع: "مارسيل كولر وجوميز فاجئونا بتشكيل وسط الملعب.. جوميز اختار اللعب بعبد الله السعيد في وسط الملعب، وهذه كانت مفاجأة بالنسبة لي، وكولر فاجئنا بالدفع بكريم نيدفيد، في ظل وجود مروان عطية".

وأكمل: "كأداء وشكل عام، الشوط الأول كان واحد من أسوأ الأشواط في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك، لاعبو النادي الأهلي والزمالك كانوا يرتكبون كمًا كبيرًا من التمريرات الخاطئة، لم أشاهد ذلك من قبل في مباريات القمة".

وواصل: "أي مدرب يتولى تدريب منتخب مصر حاليًا يتعرض للظلم، اللاعبون يلعبون في مدرجات خاوية.. يجب أن يلعب اللاعبون في مدرجات مليئة بالجماهير أسبوعيًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي قد ارتكب الأخطاء، ولكنه فاز في المباراة".