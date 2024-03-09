إصابات بعد اعتداء مستوطنين على منازل فلسطينيين جنوب الخليل

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الجمعة، بإصابة مسن وشاب برضوض، بعد اعتداء مستوطنين عليهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الفلسطينيين ومنازلهم في منطقة الركيز بمسافر يطا.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن فلسطينيا نقل إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج جراء إصابته برصوض مختلفة، كما أصيب مواطن آخر، أسعف ميدانيا.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، قريتي رمانة وجلبون وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل والمواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات.