سياسي ألماني يميني يفقد حصانته بسبب استخدام شعار نازي

رفعت لجنة العدل ببرلمان ولاية تورينجن بوسط ألمانيا حصانة المقاضاة عن سياسي يميني بارز ينتمى لحزب البديل من أجل ألمانيا بعد مزاعم باستخدامه شعارا نازيا محظورا.

وأكدت عدة مصادر لوكالة (د.ب.أ)، اليوم السبت، أن اللجنة وافقت على هذا الإجراء ضد بيورن هوكه المنتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا أمس الجمعة.

ويزعم أن هوكه استخدم شعار "كل شيء من أجل ألمانيا"، الذي تبنته (كتيبة العاصفة) /إس إيه/ الجناح شبه العسكري لحزب أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي خلال اجتماع في ديسمبر في مدينة جيرا.

وكتب هوكه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى أن هذه ثامن مرة يتم فيها رفع الحصانة عنه. وأشار إلى أنه هذا حرمه من حقوقه في حرية التعبير وأن حزبه هو الأقوى في تورينجن.

يشار إلى أن هوكه من الأعضاء المشهورين بحزب البديل من أجل ألمانيا، ويرجع ذلك جزئيا لصراحته ولمواجهته عدة إجراءات قانونية. ويعتزم هوكه خوض انتخابات الأول من أيلوسبتمبر كمرشح رئيسي للحزب في ولاية تورينجن.

وتصنف فرع وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (مكتب حماية الدستور) في تورينجن هوكه باعتباره يمينيا متطرفا. ويعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا أيضا منظمة يمينية متطرفة في ولايات سكسونيا وسكسونيا آنهالت وتورينجن.