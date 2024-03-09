وزير خارجية بولندا: إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا ليس أمرا مستبعدا

رد وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، بشكل إيجابي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، بأنه يمكن نشر قوات غربية في أوكرانيا.

وقال الوزير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء أمس الجمعة، بعد أكثر من أسبوع من إثارة الرئيس الفرنسي ضجة بتصريحاته في اجتماع لزعماء أوروبيين إن "وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أوكرانيا ليس أمرا مستبعدا".

وأضاف "أقدر مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأنها تتعلق بخوف بوتين وليس خوفنا من بوتين".

يذكر أن بولندا من أشد حلفاء أوكرانيا، منذ أن بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ويتعارض موقف سيكورسكي مع موقف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، الذي أوضح، خلال زيارة إلى براغ الأسبوع الماضي، أن بولندا ليس لديها أي نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا.