دراسة: السنغافوريون يفضلون إنجاب طفل واحد على عدم الإنجاب

كشفت دراسة جديدة أن السنغافوريين يفضلون إنجاب طفل واحد على عدم إنجاب أي أطفال، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وقالت البروفيسور جين يونج الباحثة الرئيسية في الدراسة في سنغافورة، وهي واحدة من ثماني دول تشملها الدراسة، إن السنغافوريين لا يفضلون إنجاب طفلين أو أكثر، طفل واحد فقط، إذا كانت جوانب أخرى يقدرونها من حياة الأسرة غير متحققة.

وتم استطلاع آراء ما يربو على 22 ألف شخص في ثماني دول عبر الإنترنت عن نموذجهم المثالي للأسرة في عصر يشهد انخفاضا غير مسبوق في الخصوبة في الدول المتقدمة.