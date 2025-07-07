ترامب يعتزم تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على دول مجموعة بريكس في هذه الحالة

قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تنوي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 % على الفور على الدول النامية أعضاء مجموعة بريكس، ولكنها ستمضي قدماً في ذلك حال انتهجت دول منفردة ما تسمى بالسياسات "المعادية للولايات المتحدة".

يأتي ذلك بعدما هدد ترامب، الأحد، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة عضو في تكتل "بريكس" تنتهج ما وصفه بـ"السياسات المعادية للولايات المتحدة"، ما دفع دول التكتل للتأكيد على أن مواقفها لا تستهدف واشنطن، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ"رويترز"، أن الإدارة الأميركية ترسم "خطاً فاصلاً"، حيث سيتم فرض رسوم جمركية في حال اتخاذ دول "بريكس" قرارات سياسية تُعد معادية للولايات المتحدة.

وجاء إعلان ترامب، الذي أدلى به على "تروث سوشيال"، في الوقت الذي كانت الهند وإندونيسيا ودول أخرى ضمن مجموعة بريكس تتفاوض على صفقات تجارية مع الحكومة الأميركية قبل الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو الجاري الذي من المقرر أن ترتفع فيه معدلات الرسوم الجمركية.

ترمب يتوعد برسوم إضافية

وكان ترامب، توعد في وقت سابق الاثنين، الدول التي تنحاز إلى ما وصفها بـ"السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة "بريكس"، برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، بينما تواصل المجموعة، عقد قمتها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذكر الرئيس الأمريكي على "تروث سوشيال" أن: "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10%.. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة.. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".

ووافق قادة مجموعة "بريكس" خلال عطلة نهاية الأسبوع على مواصلة المحادثات بشأن إنشاء نظام مدفوعات عابر للحدود في مجالي التجارة والاستثمار، رغم بطء التقدم في هذا المشروع المستمر منذ نحو عقد، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وأظهرت مسودة البيان الختامي لقمة "بريكس"، معارضة ضمنية لسياسات ترمب، دون تسميته، إذ عبّرت عن رفضها للعراقيل الجمركية التي تهدد التجارة الحرة، وانتقدت تصاعد الإنفاق العسكري، وأعربت عن تضامنها مع إيران