زيلينسكي يصرح بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن صواريخ توماهوك

أكد فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بخصوص صواريخ "توماهوك".



وقال زيلينسكي: "نحن نعمل على هذا الأمر. وأنا في انتظار قرار الرئيس. نعم، بالطبع نحن نعوّل على مثل هذه القرارات، لكننا سنرى".

وفي وقت سابق أعلن زيلينسكي اليوم الأحد عن إجرائه مكالمة هاتفية ثانية خلال يومين مع الرئيس الأمريكي، ناقشا خلالها تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من بين مواضيع أخرى.



وكان ترامب قد صرح يوم الإثنين الماضي بأنه "اتخذ قرارا نوعا ما" بشأن بيع صواريخ "توماهوك" لدول حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بها، مشيرا إلى أنه يريد معرفة الخطط الأوكرانية لاستخدام هذه الصواريخ قبل الموافقة على تزويدها بها، وفقا لما ذكر موقع "أكسيوس".

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيُلحق الضرر بالعلاقات الروسية الأمريكية.

وأشار بوتين إلى أن استخدام هذه الصواريخ في أوكرانيا سيكون مستحيلا دون مشاركة مباشرة للعسكريين الأمريكيين.