إكسون موبيل وقطر للطاقة تكتشفان كميات من الغاز الطبيعي أمام سواحل قبرص

أعلنت الحكومة القبرصية، اليوم الاثنين، نجاح اتحاد شركات "كونسرتيوم" يضم إكسون موبيل الأمريكية للنفط والغاز الطبيعي وشريكتها قطر للطاقة الدولية في تحقيق كشفا ثانيًا للغاز الطبيعي تحت قاع البحر جنوب قبرص، وهو اكتشاف يعزز إمكانات المنطقة كمصدر للطاقة.

وقال جون سيتيليدس، الزميل البارز في معهد أبحاث السياسة الخارجية والخبير الاستراتيجي الجيوسياسي في شركة تريولوجي أدفايزرز بواشنطن، إن اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قد تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية من خلال تنويع مصادر الطاقة، ودعم الشراكة الناشئة في مجال الطاقة بين قبرص واليونان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في بيان مكتوب، إن نائب رئيس شركة إكسون موبيل، جون أرديل، أطلع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس على الاكتشاف في بئر بيجاسوس-1 خلال مؤتمر عبر الهاتف.

تم اكتشاف البئر على بعد حوالي 190 كيلومترًا "118 ميلًا" جنوب غرب قبرص على عمق 1921 مترًا "6302 قدمًا" من المياه. ولم يتم الكشف عن أي تقديرات لكمية الغاز الطبيعي.

ويمتلك كونسرتيوم إكسون موبيل-قطر للطاقة تراخيص استكشاف لمنطقتين - أو كتلتين - داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وفي عام 2019، اكتشف التحالف بئر جلاوكوس-1 داخل نفس الكتلة 10 حيث يقع بئر بيجاسوس-1. وتقول السلطات القبرصية إن جلاوكوس-1 يحتوي على ما يقدر بحوالي 3.7 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ويعد حقل بيجاسوس-1 سادس حقل غاز طبيعي يُكتشف داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية خلال الـ 14 عامًا الماضية. وتضم المنطقة آبار زيوس وكرونوس وكاليبسو، الواقعة داخل القطاع 6 الذي يعمل فيه كونسرتيوم، يضم شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية.

يُقدّر احتياطي كرونوس بنحو 3.1 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما يُقدّر احتياطي زيوس بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب، في حين لا يزال حقل كاليبسو قيد التقييم.

ويمتلك تحالف إيني-توتال تراخيص استكشاف لـ4 قطاعات.

يُقدّر احتياطي حقل أفروديت، أقدم حقول الغاز في قبرص بحوالي 5.6 تريليون قدم مكعب من الغاز. يقع الحقل داخل القطاع 12، الذي يُشغّله تحالف يضم شيفرون ونيوميد إنرجي وشل.

وترتبط قبرص باتفاقيات مع مصر لإرسال الغاز من حقلي كرونوس وأفروديت إلى مصر عبر خط أنابيب للاستخدام المحلي أو لمعالجته في منشآت مصرية لتصديره إلى أوروبا وأسواق أخرى.

وقال وزير الطاقة القبرصي جورج باناستاسيوس أيضا، إن شركات إكسون موبيل وإيني وتوتال يمكن أن تتعاون لتطوير احتياطيات الغاز الموجودة على مقربة من بعضها البعض.