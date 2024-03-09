 فيديو.. أول سفينة مساعدات تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة - بوابة الشروق
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فيديو.. أول سفينة مساعدات تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة

وكالات
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 5:31 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 5:31 م
أعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري، تحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الحالي.

ورست السفينة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، بحسب قناة العربية.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان، إن فرق منظمة "وورلد سنترال كيتشن - المطبخ المركزي العالمي" موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة.

من جهتها كتبت منظمة "أوبن آرمز" على منصة إكس: «سفينتنا تستعد للمغادرة.. محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين».


في السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن أمله في إطلاق ممر بحري لإرسال المساعدات من قبرص إلى قطاع غزة هذا الأسبوع.

وكان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا أمس الجمعة عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني في ظل الأوضاع المأساوية في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

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