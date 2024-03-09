أعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري، تحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الحالي.



ورست السفينة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، بحسب قناة العربية.



وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان، إن فرق منظمة "وورلد سنترال كيتشن - المطبخ المركزي العالمي" موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة.



من جهتها كتبت منظمة "أوبن آرمز" على منصة إكس: «سفينتنا تستعد للمغادرة.. محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين».





3 weeks ago, the #OpenArms ship, in collaboration with @WCK, docked in Cyprus for a joint mission. What initially appeared as an insurmountable challenge is now on the verge of realization.



The endeavor to establish a humanitarian maritime corridor in #Gaza is making progress,… pic.twitter.com/njaOxGZtnn — Open Arms ENG (@openarms_found) March 8, 2024



في السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن أمله في إطلاق ممر بحري لإرسال المساعدات من قبرص إلى قطاع غزة هذا الأسبوع.



وكان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا أمس الجمعة عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني في ظل الأوضاع المأساوية في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.