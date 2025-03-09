هدى الإتربي: ليه الجمال دلوقتي بقى اتهام وضد نجومية الفنانة؟

رأت الفنانة هدى الإتربي، أن التريند في الفن يعتمد على إثارة فضول الجمهور وتعزيز شغفه بما يتطلع إليه، مشيرة إلى أنه «لا يصنع نجومًا».

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج «العرافة» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأحد: «أنا مش مراهنة على التريند؛ لكن إحنا عايشين في زمن التريند».

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة بقولها «أنا عايزة أعرف ليه اسموكِ قنبلة الجيل؟ إنتِ قنبلة تمثيل ولا قنبلة شكل ولا إيه حكايتك بالظبط؟»، لترد ضاحكة: «أنتِ شايفة إيه؟»، مؤكدة أنها لم توضع بعد في الإطار الذي تستحقه كممثلة؛ ولم تحصل على الفرصة الحقيقية التي تعطيها حقها في التمثيل.

وأعربت عن سعادتها وامتنانها لما وصلت إليه، لكنها أكدت أنها لم تحصل بعد على الفرصة التي تظهر قدراتها التمثيلية الحقيقية، مضيفة: «النهاردة هتحكمي عليا أنا ممثلة شاطرة منين؟ لازم أخذ فرصة حقيقية الأول فيها تمثيل، وبعدين قولي أنا ممثلة ولا أنا معتمدة على شكلي وجسمي».

كما استنكرت اعتبار الجمال والشكل عائقا أمام نجومية المرأة، متسائلة: «ليه الشكل والجسم دلوقتي بقت حاجة ضد نجومية الست، وهو كان أساس الست زمان علشان تكون نجمة بأنها لازم تبقى حلوة وجسمها حلو، ليه الحلاوة دلوقتي بقت اتهام؟»، حسب تعبيرها.