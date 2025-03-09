زيلينسكي: روسيا شنت أكثر من 2100 هجوم جوي الأسبوع الماضي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا شنت أكثر من 2100 هجوم جوي على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 1200 قنبلة جوية موجهة، ونحو 870 طائرة بدون طيار، وأكثر من 80 صاروخا من طرازات مختلفة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأكد زيلينسكي أن العديد من الأسلحة الروسية تعتمد على مكونات تم تصنيعها في الخارج.

وقال الرئيس الأوكراني إن "كل طائرة بدون طيار من طراز شاهد وكل قنبلة جوية تستخدمها روسيا تحتوي على مكونات يتم توريدها عبر التحايل على العقوبات. وتشمل هذه الأسلحة أكثر من 82 ألف مكون أجنبي"، داعيا الحلفاء إلى "تشديد وإنفاذ القيود التجارية القائمة".

وتراجع العدد الإجمالي للهجمات قليلا مقارنة بـ2300 هجوم في الأسبوع الماضي، فيما تضاعف عدد الهجمات الصاروخية أربع مرات، وفقا لحسابات زيلينسكي.