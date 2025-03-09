وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد العمال السوريين المسموح لهم بالعمل في مستوطنات الجولان

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستسمح قريبا بدخول عمال دروز من سوريا للعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

وقال كاتس إن "الحكومة الإسرائيلية تقر حاليًا خطة دعم غير مسبوقة للطائفة الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "قريبًا، سنسمح أيضًا لعمال دروز من سورية بالعمل في مستوطنات الجولان"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأ.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية سورية إن قوة إسرائيلية من سيارات عسكرية عدة دخلت قرية عين النورية وبلدة أم باطنة وبلدة سويسة في ريف القنيطرة بسوريا بحثا عن أسلحة وذخائر، في توغل هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وتشهد القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان السوري المحتل توغلات متكررة، وآخرها توغل قوات إسرائيلية في موقع عسكري بتل المالبريف في محافظة القنيطرة، حيث عمدت إلى تفتيشه بحثا عن أسلحة، قبل أن تنسحب منه وسط تحليق لطائرات مروحية وطائرات استطلاع.