متحدثة أممية لـ د ب أ: العثور على جثث 15 مهاجرا قبالة سواحل اليمن

أعلنت متحدثة أممية، اليوم الأحد، العثور على جثث 15 مهاجرا من القرن الأفريقي قبالة سواحل اليمن بعد ثلاثة أيام من غرق قاربين يقلان 180 شخصا من المهاجرين.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، قالت مونيكا شيرياك المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة،" إنه تم العثور على جثث 15 مهاجرا من القرن الأفريقي في مواقع مختلفة قبالة سواحل اليمن".

وأضافت أن هؤلاء من أصل 180 شخصا تم الإعلان عن فقدانهم إثر غرق قاربين أثناء محاولتهما الرحلة قبالة سواحل اليمن يوم الخميس.

وأشارت شيرياك إلى أن بعض الجثث "يعتقد أنها انجرفت بسبب استمرار الرياح، وأن بقية أفراد القاربين مازالوا في عداد المفقودين".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت يوم الجمعة، انقلاب قاربين يحملان أكثر من 180 مهاجراً أفريقيا قبالة سواحل مديرية ذو باب اليمنية بمحافظة تعز وسط أسوأ الأحوال الجوية منذ سنوات.

وأضافت المنظمة في بيان أنه "وقت الحادثة الواقعة يوم الخميس كان من بين من كانوا على متن القاربين 124 رجلاً و57 امرأة على الأقل، وتم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم اليمنيين".

وكان طريق الهجرة بين القرن الأفريقي واليمن قد أودى بحياة 558 شخصًا في عام 2024.

يشار إلى أن العديد من المهاجرين الأفارقة القادمين من إثيوبيا والصومال يسلكان الطرق البحرية عن طريق مهربين أملا في الوصول إلى اليمن كمنفذ عبور للانتقال إلى دول الخليج من أجل تحسين وضعهم المعيشي.