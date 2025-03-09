محافظ قنا يشهد احتفال قصر ثقافة قوص بالعيد القومي ويشيد ببطولات الأجداد

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمها قصر ثقافة قوص بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والتي تضمنت عروضًا لفرقة الموسيقى العربية، إلى جانب استعراضات لفرقة الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بقنا.

حضر الحفل الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من أهالي المدينة.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية، إلى جانب عروض لمواهب الإنشاد الديني والابتهالات، واختُتم الحفل بأمسية شعرية لفرقة الفنون التابعة لقصر ثقافة قوص.

وأعرب محافظ قنا عن تهانيه لأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 226 لانتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية عام 1799، مشيرًا إلى أن أجدادنا سطّروا ملحمة وطنية خالدة في التصدي للأسطول الفرنسي وإغراق سفنه الحربية في نهر النيل، مستلهمين روح الوطنية والفداء في الدفاع عن الأرض والكرامة.

وأضاف محافظ قنا "إننا اليوم نحيي هذه الذكرى العظيمة لنستلهم منها معاني التضحية والانتماء، ونجدد العزم على مواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين، كشعب قنا، وقوفنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة، وقدرتنا على مواجهة التحديات من أجل تحقيق رؤية مصر التنموية".

وعلى هامش الاحتفال، افتتح محافظ قنا معرض الفنون التشكيلية تحت عنوان "من منتجات الورش الفنية بالقصر"، حيث أشاد بالأعمال الفنية المعروضة، التي تعكس إبداع ومواهب أبناء قصر ثقافة قوص.