فريد زكريا: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا أعلى لإيران مؤشر سيئ للغاية بالنسبة للحرب

قال الإعلامي الأمريكي فريد زكريا إن اختيار مجتبي خامنئي كمرشد أعلى جديدا لإيران يدل على أن النظام الإيراني متجذر في السلطة، مشيرا إلى أن ذلك مؤشر سيئ للغاية بالنسبة للحرب.

وأوضح زكريا في لقاء بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن "مجتبي لم يكن شخصية كاريزمية، ولم يكن معروفا كثيرا، لكن مقتل والده المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة جوية إسرائيلية خلق قدرا معينا من الشرعية (لمجتبي) التي وصفها بأنها "شرعية فورية".

ورأى زكريا أن اختيار مجتبي مؤشر سيئ للغاية بالنسبة للحرب. وتابع قائلا إن "الأشخاص الذين قادوا إيران إلى الانهيار ودفعوها إلى العزلة أصبحوا الآن في موقع السيطرة الكاملة"، مؤكدا "هؤلاء هم أسوأ المتشددين".

واختار مجلس خبراء القيادة في إيران مجتبى، مرشدا أعلى جديدا للبلاد، خلفا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل في الموجة الأولى من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على مقره في طهران في 28 فبراير الماضي. كما أسفرت الضربة عن مقتل والدة مجتبي وزوجته ونجله.

من جهته، سارع الحرس الثوري الإيراني إلى إعلان مبايعة المرشد الأعلى الجديد وقال إنه "يدعم خيار مجلس خبراء القيادة المحترم ومستعد للطاعة الكاملة والتضحية بالذات".

كما تعهدت القوات المسلحة والشرطة الإيرانية بالولاء للمرشد الأعلى الجديد.

ولاحقا، أظهرت صور مشاهد ابتهاج في كل أنحاء إيران، مع تلويح إيرانيين بأعلام للبلاد وبهواتفهم المضاءة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبرز اسم مجتبى خامنئي منذ سنوات بوصفه مرشحا محتملا لخلافة والده، رغم أنه لم يشغل أي منصب حكومي من قبل، ويُعرف بتمسكه الشديد بالسياسات التي انتهجها والده خلال فترة قيادته.

وفي عام 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجتبى خامنئي، قائلة إنه يمثل المرشد "بصفة رسمية"رغم أنه لم ينتخب أو يعين في منصب حكومي، باستثناء عمله داخل مكتب والده.