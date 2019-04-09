ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس نيجيريا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وأكد "بن زايد" -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- سعي بلاده إلى توسيع وتنويع قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة، مشيرا إلى حرص الإمارات على دعم الجوانب كافة التي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات مع نيجيريا ومد جسور التعاون بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين، معربا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالحهما المتبادلة.

من جانبه، أعرب الرئيس بخاري عن سعادته بزيارة الإمارات، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يدعم جهود التنمية المستدامة والبناء في البلدين.

وأكد الجانبان -في ختام اللقاء- أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين من خلال دعم جوانب التعاون كافة بينهما في ظل امتلاك البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين، مشيرين إلى حرصهما المشترك على استمرار تنامي حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ونيجيريا.