رئيس مجلس النواب القبرصي يستنكر الاستفزازات التركية

استنكر رئيس مجلس النواب القبرصي، ديمتريس سيلوريس، استمرار الأعمال الاستفزازية لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقال سيلوريس -في كلمة له خلال مؤتمر رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي الذي استضافه البرلمان النمساوي ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء- إن هذه الإجراءات تهدف إلى التشكيك وإنهاء خطط الطاقة المتعلقة بجمهورية قبرص والاتحاد الأوروبي ولا ينبغي تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي دون أن تفي هذه الدولة بالتزاماتها تجاه قبرص.

وأشار إلى أهمية تطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى في الجوار الأوسع من أجل الأمن والسلام والديمقراطية والنمو والازدهار.

وتابع قائلًا إن: "قبرص تدعم استراتيجيات الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه ما يعطي قيمة إلى الجهود المبذولة للتصدي للتحديات، مثل الهجرة والإرهاب وتنفيذ القانون الدولي والمكتسبات الأوروبية".

وأضاف رئيس مجلس النواب القبرصي أن ذلك المؤتمر معني بمبادرات قبرص للتعاون الإقليمي كونها تعمل كجسر إلى الشرق الأوسط حيث يتم فيه تعزيز أمور عدة من بينها أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "مجلس النواب القبرصي عزز وشارك في اجتماعات تعاون ثلاثي مع اليونان على مستوى رؤساء البرلمانات مع مجلس النواب المصري".

ومن المقرر أن يعقد خلال الشهر الجاري الاجتماع الأول بين قبرص واليونان والأردن.