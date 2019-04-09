مقاضاة زوجين هنديين في ألمانيا بتهمة التجسس

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تقدم المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية بدعوى قضائية اليوم الثلاثاء ضد زوجين هنديين يتهمهما بالتجسس لصالح جهاز مخابرات هندي.

وأفاد الادعاء العام في فرانكفورت بأن الهندي البالغ من العمر 50 عاما و زوجته (51 عامًا) كانا يتجسسان في ألمانيا على معارضين هنديين من طائفة السيخ وحركة كشمير المعارضة.

ولم يعرف بعد متى ستبدأ محكمة ولاية هيسن التي تتبعها مدينة فرانكفورت، نظر القضية، حيث ستنظر المحكمة أولًا في إمكانية السماح بالدعوى.

ويتهم الرجل بأنه أعلن بالفعل مطلع عام 2015 استعداده للتعاون مع جهاز المخابرات الأجنبي الهندي ريسيرش اند أناليزيس وينج، ثم انضمت إليه زوجته في يوليو 2017.

ويعتقد أن العميلين حصلا إجمالا على 7200 يورو مقابل التجسس.

ويتهم كلا الزوجين بممارسة أنشطة تجسس، وهو ما قد يعرضهما لعقوبة قد تصل للسجن خمس سنوات أو دفع غرامة، في حالة ثبوت التهمة.

وحسب الادعاء فإن الزوجين غير محبوسين حاليا على ذمة التحقيقات.