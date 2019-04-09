توجيه الاتهام غدا ضد زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في ماليزيا

أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها قد حصلت على موافقة من النيابة العامة لتوجيه الاتهام ضد روسمة منصور ، زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ، صباح غد الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم القبض على روسمة الساعة 0145 مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي بعد أن أكملت عملية تحقيق تتعلق بقضية الطاقة الشمسية.

وسوف يتم اتهام روسمة بموجب المادة رقم 16 (إيه) من قانون ماليزيا لمكافحة الفساد.

ويتعلق الاتهام برشاوى في مشروع للطاقة. وكانت روسمة قد دفعت ببراءتها العام الماضي فيما يتعلق باتهامين بالسعي للحصول على رشوة بقيمة 189 مليون رينجيت وقبولها من أجل مشروع ألواح شمسية تبلغ قيمته 25ر 1 مليار رينجيت يشمل 369 مدرسة ريفية في ولاية ساراواك في بورنيو.