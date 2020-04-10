ألمانيا: وصول عمال من رومانيا للعمل في جني المحاصيل

وصل إلى ألمانيا، اليوم الخميس، عدد من العمال المتعاونين في جني المحاصيل من رومانيا. وتحتاج ألمانيا جهود هؤلاء العمال بشدة في الفترة الحالية.

ووصلت رحلة طيران عارض (شارتر) إلى مطار شونفيلد صباح اليوم، ولحقت بها أخرى بعد الظهر وعلى متنهما عمال جني المحاصيل.

وقالت متحدثة باسم المطار القريب من العاصمة برلين إن ثلاث طائرات وصلت حتى الآن وعلى متنها 530 عاملا في جني المحاصيل إلى ألمانيا.

وقالت المتحدثة إن طائرتي عمال وصلتا أيضا إلى دوسلدورف وهامبورج قادمتين من رومانيا، مشيرة إلى ان شركتي "يوروينجز" و"تويفلي" نفذتا هذه الرحلات.

وتقول شركات الطيران إنه من المقرر وصول 20 ألف عامل إجمالا من رومانيا بناء على الأسماء المسجلة على بوابة خاصة عبر شبكة الإنترنت.