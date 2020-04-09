وزير التنمية المحلية: المحافظات مستمرة في حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

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تلقى وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وأعلن شعراوي، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي ٣٠٢٢ حالة إزالة تعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني.

وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بالازالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون

وأشاد بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب شعراوي، المحافظين باستنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات.