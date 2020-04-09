الصحة: لا نحصل على عينة الدم لكشف الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن تأكيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، يتطلب الحصول على مسحة من الأنف والحلق، نافية الحصول على عينة من الدم؛ لكشف الإصابة بكورونا.

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأربعاء، أن فيروس «كوفيد - 19» يصيب الجهاز التنفسي عن طريق الأنف والحق، لافتة إلى الحصول على عينة من المخاط داخل الجسد إذا دخل الفرد إلى مستشفى العزل.

وأكدت أن تحليل «pcr» لفيروس كورونا هو الوحيد المحدد لإيجابية أو سلبية الفرد للفيروس، مشيرة إلى أن الفرد يعرف ما إذا كان إيجابيًا أو سلبيًا للفيروس خلال مدة أقل من 24 ساعة من التحليل.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع المخالطين عند ثبوت إيجابية الفرد لفيروس كورونا؛ لمعرفة الأعراض التي تظهر عليهم، ذاكرة أن المخالطين يتم عزلهم في المنزل والتأكد من تطبيق المسافات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.