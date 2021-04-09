عمرو أديب: هناك ابتزاز عسكري من الدول المعادية لجر مصر للدخول في حرب ضد إثيوبيا

علق الإعلامي عمرو أديب، على ترويج البعض للحرب ضد أثيوبيا، أن هناك دائمًا حلول قبل الوصول إلى الحل العسكري، موضحًا أن التلويح باستخدام القوة يعد بمثابة الحرب.

وقال خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هناك ابتزازًا عسكريًا من قبل كل الدول المعادية لمصر لجرها للدخول في حرب، معلقًا: «كل الناس اللي بتكرهنا لا استثني منهم أحدًا كلهم رأيهم أننا لازم نحارب».

وأضاف أن الدول المعادية لمصر بدأت تبدي إعجابها بالجيش المصري ولصفقات الأسلحة التي تعقدها مصر، معقبًا: «فجأة دول كلهم اتكلموا ففهمت اللعبة هو عاوز يزقك في أي لحظة لحرب».

وأشار إلى ذكريات مصر الأليمة مع حرب اليمن عام 1962، مضيفًا أن الحرب هي القرار الباقي الوحيد خاصة وأنها تؤثر سلبًا على الشعوب.

وذكر أن العالم حتى الآن لا يشعر بخطورة سد النهضة، الذي إذا تم السكون عنه سيهدد أمن دولتي المصب السودان ومصر، مشيرًا على ما تقوم به القاهرة والخرطوم من إطلاع العالم على التعنت الأثيوبي.