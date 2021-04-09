 التحقيق فى واقعة اعتداء رجل على طفل بالضرب داخل سوبر ماركت بالمنصورة - بوابة الشروق
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التحقيق فى واقعة اعتداء رجل على طفل بالضرب داخل سوبر ماركت بالمنصورة

الطفل
الطفل
نعمان سمير:
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 5:10 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 5:10 م
بدأت نيابة قسم ثانى المنصورة، التحقيق فى واقعة تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتداء رجل على طفل، بإحدى سلاسل السوبر ماركت في مدينة المنصورة، فيما استمعت لأقوال الأب والابن.

وكان تداول فيديو لرجل يشتري بعض المستلزمات داخل السوبر ماركت، وأثناء حديث الطفل معه، صفعه الرجل على وجهه فسقط أرضًا.

وبتحريات أجهز الأمن تبين أن الطفل يدعى (سامح محمد - 8 سنوات)، والده يعمل سايس في الجراج الموجود بجوار السوبر ماركت الذي ظهرت فيه الواقعة، وأن الطفل دخل ليطلب من الرجل إفساح الطريق بعدما أغلقت سيارته الشارع والجراح، وهو ما رفضه الرجل واعتدى على الطفل بالضرب.

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