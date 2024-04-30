رئيس وزراء بيلاروس: سننشئ مخزنا للحبوب على أرض مصر

أكد رئيس وزراء بيلاروس رومان جولوفتشينكو، أنه ستتم إقامة مخزن للحبوب البيلاروسية على أرض مصر، منوها بالخبرة التكنولوجية التي تمتلكها بلاده.

ونوه جولوفتشينكو - في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري البيلاروسي اليوم الثلاثاء - بوتيرة إحياء مسار التبادل التجاري بين مصر وبيلاروس، والتي تزايدت معدلاتها منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن الجانبين يبذلان جهودا غير عادية؛ لتفعيل هذا التعاون من خلال العمل المشترك الذي يقوم به رجال الأعمال؛ حيث تصدر بيلاروس، المعدات الزراعية والكيماويات والورق، فيما تستورد من مصر النسيج والأدوية ومستحضرات التجميل والموالح.

وشدد على أن العمل جار على تذليل أية عقبات تقف حائلا بين الجانين، في سبيل استغلال الفرص الواعدة.

وأشاد بالتشريعات الجديدة التي تسنها مصر؛ من أجل إحداث إصلاحات اقتصادية، مقترحا أن تبدأ قاطرة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بـ "صفقات التجارة البينية".

وفيما يخص مجال التعليم، أشار إلى التعاون الثنائي بين أكاديمية البحث العلمي المصرية ونظيرتها البيلاروسية، وكذلك مركز التبادل التعليمي الذي جرى إنشاؤها في مصر، منوها بزيارة وزير التعليم العالي للبحث العلمي لبيلاروس؛ حيث أسهمت في زيادة التعاون بين البلدين.

وأعلن عن زيادة معدلات السياحة العلاجية، في ضوء خط الطيران المباشر بين مصر وبيلاروس.