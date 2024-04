طرد عشرات الطلاب في جامعة بيرزيت قرب رام الله بالضفة الغربية، السفير الألماني لدى السلطة من جامعتهم؛ احتجاجا على تأييد برلين للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخاصة قطاع غزة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للسفير يظهر فيها مهرولا مع مرافقيه إلى البوابة الرئيسية، فارين من الطلبة الغاضبين، حيث كان الوفد الدبلوماسي في زيارة إلى متحف الجامعة.

وظهر عشرات الطلاب يطاردون السفير ووفده، صارخين عليهم للمغادرة فورا، ولام الطلاب إدارة الجامعة، التي سمحت للسفير بالدخول إليها.

وتعتبر ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل في أوروبا، وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الأول من بين عدد من الزعماء الغربيين الذين أجروا زيارات تضامنية لإسرائيل، في الأيام التي أعقبت عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر.

كما دافعت ألمانيا عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بعدما اتهمتها جنوب إفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

Ramallah



Birzeit University Students kick out the German ambassador who came to visit the Palestinian museum due to his country’s supportive positions of the Israeli war on Gaza https://t.co/R8FJYOpIT9