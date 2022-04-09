مؤتمر المانحين يجمع مليارات اليوروات لصالح الأوكرانيين

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نمكن مؤتمر دولي للمانحين الذين اجتمعوا لتقديم العون إلى اللاجئين الأوكرانيين في بولندا من جمع تبرعات وتعهدات بالتزامات ائتمانية بلغت قيمتها 1ر9 مليار يورو.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في رسالة بالفيديو اليوم السبت إن ألمانيا ستقدم 425 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية وتنموية لأوكرانيا والدول المجاورة لها.

وأكد أنه إضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم طبي بقيمة 70 مليون يورو، مبينا بالقول: "ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في العاصمة البولندية وارسو: "نريد جمع العالم بأسرة لمساعدة اللاجئين داخل وخارج أوكرانيا".

بالإضافة إلى المليارات من التبرعات، سيقدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قروضا بقيمة مليار يورو للنازحين.

وتعهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو، كما أعلنت فون دير لاين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "يجب أن يتحلى الجميع في العالم بشجاعتنا".

وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عبر مشاركة بالهاتف إلى أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسببت في أزمة إنسانية تزداد سوءا.