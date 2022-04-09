أحمد السعدني: لا أعرف سبب عدم ظهوري كنجم شباك

قال الفنان أحمد السعدني، إنّ الفنان أحمد الفيشاوي هو الأفضل بين أن ابناء الفنانين من أبناء جيله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»: «لا أعرف سبب عدم ظهوري كنجم شباك زي أبناء جيلي.. أنا عملت حاجات بطولة لكن المهم أعمل حاجة كويسة، والحياة عندي أبسط بكثير وباستغرب من الناس اللي بتدخل في صراعات».

وأجاب السعدني، عن سؤاله بشأن من الفنانة التي تستحق أن يطلق عليها نجمة الجماهير بين منى زكى وياسمين عبد العزيز وهند صبري، قائلًا: «منى زكي أيقونة وياسمين عبد العزيز الأنجح تجاريًا.. لا أعتقد فيه حد حقق الإيرادات اللي بتعملها منذ جيل نادية الجندي ونبيلة عبيد».

ووجه السعدني، رسالة إلى المطربة شيرين بعد أزمة (طلاقها) الأخيرة قائلًا: «الأزمة دي حياتها الشخصية وأنا كواحد من جمهورها بقولها إنتي مش موهبة عادية إنتي رمز من رموز الفن والغناء فى مصر».