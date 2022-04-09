الكوبي هيرنانديز يدعم يد الأهلي في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

نجح النادي الأهلي، في التعاقد مع اللاعب الكوبي أنخيل هيرنانديز لاعب الدحيل القطري، لدعم فريق كرة اليد، على سبيل الإعارة، قبل بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ويعد هيرنانديز، الذي يلعب بمركز الظهير الأيمن، وسبق وقدم أداءا رائعا في مشاركته مع الأهلي من قبل في مباراة كأس السوبر أمام الزمالك، أول تدعيمات يد القلعة الحمراء، استعدادا لإنقاذ الموسم، بعد خسارة لقب الدوري والكأس لصالح الزمالك وسبورتنج.

ويحاول الأهلي إنهاء أزمة اللاعب في ظل مشاركته مع 3 أندية خلال الموسم الجاري، من أجل المشاركة مع الأحمر في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس.

يأتي ذلك ضمن خطة التدعيم التي وضعها خالد العوضي مدير النشاط الرياضي الذي تولى المسؤولية خلفا لـ رؤوف عبدالقادر، من أجل دعم قطاع كرة اليد بالنادي.

ويبحث العوضي، عن تدعيم صفوف فريق اليد، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها بعد أن تواجد كنائبا لرئيس الاتحاد المصري لسنوات، بجانب توليه العديد من المناصب داخل قطاع اليد بالأهلي.