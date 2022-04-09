عمرو أديب: الاهتمام بالحرب الروسية الأوكرانية يرجع إلى الخلف

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تراجعًا في حجم الاهتمام بالحرب الروسية الأوكرانية (القائمة منذ 24 فبراير الماضي).

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة: «إحنا نسينا الحرب الروسية الأوكرانية.. الاهتمام يتراجع إلى الخلف .. الأول كنا بتابع أخبارها طول اليوم لكن دلوقتي لأ».

وأضاف أديب أنّ الحرب الروسية الأوكرانية خلّفت مأساة إنسانية، لكنه تابع: «اللي نعرفه عن الحرب دي هو تأثرنا من الأزمة بسبب ارتفاع الأسعار».

وأشار إلى أن مصر دفعت ثمن أزمة كورونا القادمة من الخارج، تمامًا كما يحدث حاليا في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، معقّبًا: «إحنا بندفع ثمن المصايب اللي جاية من بره».