رئيسة المفوضية الأوروبية: تخصيص مليار يورو لدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنّ الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا.

وكشفت أورسولا فون دير لاين، وفق شبكة «العربية»، عن تخصيص مليار يورو لدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة، مع مقترحٍ بتقديم 500 مليون يورو إضافية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يجري حشد القوة الاقتصادية ليدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب وفق قولها، حيث يتم العمل على إصدار حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا.

ووزارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومفوض العلاقات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، بلدة بوتشا شمال شرقي كييف التي أصبحت رمزاً لفظاعات الحرب في أوكرانيا.

وزار فون دير لاين وبوريل موقعًا في بوتشا، يحتوي على جثث مدنيين تم العثور عليهم قتلى بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة.