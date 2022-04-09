بنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي في الليجا

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة خيتافي، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول الليجا في الموسم الحالي برصيد 69 نقطة، بينما يأتي خيتافي في المركز الـ14 برصيد 32 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، دييجو.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، مارسيلو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، كامافينجا.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، بيل، فينيسوس جونيور، رودريجو، ماريانو.