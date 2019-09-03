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أصيب خمسة أشخاص، في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، بمركز بني مزار في محافظة المنيا.

وتلقت مديرية أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة تحمل رقم «3876 ن ل ق» - ربع نقل، بدراجة بخارية بدون لوحات، أمام مستشفي مصر المحبة، بالطريق الزراعي السريع بمدينة بني مزار نتيجة السرعة .

وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم نبوي عطار حراز، 30 سنة، وشقيقته مروة، 29 سنة، وآدم زين حسن، أربع سنوات، وآخرين، يقيمون بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة.