 المنيا.. 5 مصابين إثر تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية - بوابة الشروق
السبت 9 أبريل 2022 1:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

المنيا.. 5 مصابين إثر تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية


نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 1:12 ص | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 1:12 ص

أصيب خمسة أشخاص، في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، بمركز بني مزار في محافظة المنيا.

وتلقت مديرية أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة تحمل رقم «3876 ن ل ق» - ربع نقل، بدراجة بخارية بدون لوحات، أمام مستشفي مصر المحبة، بالطريق الزراعي السريع بمدينة بني مزار نتيجة السرعة .

وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم نبوي عطار حراز، 30 سنة، وشقيقته مروة، 29 سنة، وآدم زين حسن، أربع سنوات، وآخرين، يقيمون بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك