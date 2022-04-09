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أوكرانيا: مقتل 19 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

أحمد علاء
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 11:14 ص | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 11:14 ص

أعلنت أوكرانيا، أنّ روسيا خسرت 19 ألفًا و100 جندي و151 طائرة و136 مروحية و705 دبابات خلال الحرب بين الجانبين (المندلعة منذ 24 فبراير الماضي)، علمًا بأن موسكو نادرًا ما تتحدث عن خسائرها في الحرب.

وذكر بيانٌ لرئاسة الأركان الأوكرانية، اليوم السبت، حول خسائر الجيش الروسي بين 24 فبراير الماضي و9 أبريل الجاري، أنه «تم قتل 19 ألفًا و100جندي من الجيش الروسي، وتدمير 151 طائرة و136 مروحية و705 دبابات».

وأشار البيان إلى تدمير 1895 عربة مدرعة، و335 مدفعية، و108 راجمات صواريخ، و55 منظومة دفاع جوي.

كما لفت إلى خسارة الجانب الروسي، 1363 مركبة، و7 سفن وقوارب سريعة، و76 صهريج وقود، و112 طائرة مسيرة.

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