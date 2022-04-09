نوريس يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1 الأسترالي

سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين ، اليوم السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى الأسترالي، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وعانى العديد من السائقين في هذه التجربة قبل أن يتوقفوا مبكرا بسبب حادث.

وظهرت الأعلام الحمراء في اللحظات الأخيرة من التجربة ،عندما ناور الكندي لانس سترول بسيارته أستون مارتن، ليتبع زميله بالفريق الألماني سيبستيان فيتيل، الذي سبق وحطم سيارته ويواجه سباقا مع الزمن للحاق بالتجربة الرسمية.

وانزلق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول بسيارته، ليحتل المركز السابع، فيما خاض ثنائي فريق مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون وجورج راسل، مغامرات.

وشوهدت سيارة هاميلتون تتأرجح بقوة في بعض الأحيان، بسبب مشاكل في ديناميكية الهواء، وهو ما يشير إلى أن الفريق الذي توج باللقب العالمي في فئة المصنعين لم يحل المشاكل في السيارة المصممة حديثا والتي أعاقت أول سباقين لهما.

وظهر تشارلز لوكلير، من موناكو، سائق فيراري ومتصدر فئة السائقين، قويا مرة أخرى حيث حل ثانيا بفارق 132ر0 نقطة خلف نوريس، الذي سجل دقيقة و117ر19 ثانية حول مضمار ألبرت بارك في ملبورن البالغ طوله 5278 كيلومترا.

وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق ريد بول الثاني، في المركز الثالث، يليه الإسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين في المركز الرابع، ثم الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، في المركز الخامس.

واحتل الأسترالي دانييل ريتشاردو، سائق مكلارين، المركز السادس، حيث يواصل محاولته ليكون أول أسترالي يقف على منصة التتويج.

وجاء هاميلتون في المركز الثامن، ثم الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق ألفا روميو، في المركز التاسع، ثم الياباني يوكي تسوندا، سائق ألفا تاوري، في المركز العاشر.