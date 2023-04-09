مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بمدخل الغنيمية شمال محافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بمدخل قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابون إلى مستشفى حورس؛ لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية.

وانتقلت الجهات الأمنية، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق؛ لتيسير للحركة المرورية.

وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق؛ لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.