آس: فياريال وباينا لم يقدما شكوى ضد فالفيردي حتى لآن

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن أخر التطورات المتعلقة بواقعة اعتداء الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، على أليكس باينا لاعب فياريال، عقب انتهاء مباراة الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة إن نادي فياريال وباينا لم يقدما شكوى رسمية حتى الآن ضد فالفيردي إلى لجنة المسابقات بالليجا، وفي هذه حالة لن يتم توقيع عقوبة ضد لاعب ريال مدريد، وإذا تم تقديم شكوى يمكن أن تصل العقوبة ضد فالفيردي إلى 12 مباراة.

وأضافت آس أن في حال فتح الشرطة في مدريد محضر بالواقعة فمن الممكن أن يصل الأمر إلى لجنة مكافحة العنف التي يمكنها المطالبة بمعاقبة فالفيردي.

وكشفت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر باينا بجوار الحافلة الخاصة بنادي فياريال عقب نهاية المباراة، ثم قال لباينا :" كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني" وبعدها قام بتوجيه لكمه في وجهه.

وأشارت صحيفة «سبورت» أن واقعة فالفيردي قد تمر دون عقوبة لأن حكم المباراة لم يدون أي شيء في تقريره عن تلك الواقعة، كما أن لجنة المسابقات بالليجا لن تحقق في شيء تخص تلك الواقعة إذا لم تكن هناك شكوى رسمية.