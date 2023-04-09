 مظاهرة لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في النمسا للتنديد بالتصعيد العسكري الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مظاهرة لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في النمسا للتنديد بالتصعيد العسكري الإسرائيلي

فيينا - أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 5:51 م

تظاهر أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية فى النمسا، اليوم، أمام مقر دار أوبرا فيينا الشهيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد التصعيد العسكري الاسرائيلي فى غزة والضفة الغربية.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ونددوا بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، كما طالبوا بانهاء حصار غزة.

ورفض المتظاهرون إصرار الحكومة الإسرائيلية على مزيد التصعيد العسكري فى الضفة الغربية وغزة، مشيرين إلى أن المسجد الأقصى خط أحمر، وحثوا مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته فى هذا الشأن.

كما أدان المتظاهرون اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح والاعتداء على المعتكفين وإفراغ المسجد منهم بالقوة.


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