تسليم 15 ألفا و500 شنطة رمضان من الأوقاف إلى الأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء

تسلمت لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء، من وزارة الأوقاف الدفعة الرابعة (5000 شنطة رمضان)، وتحتوي على مواد غذائية (أرز، وسكر، ومكرونة)، ويجري تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي فور استلامها في حرم ديوان عام محافظة شمال سيناء؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز المحافظة.

وجاء ذلك بحضور كل من لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء بإشراف الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، واللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة علي غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ولجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.

وصرح الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة وعضو اللجنة المفوضة بمديرية أوقاف شمال سيناء، بأن الدفعات التي استلمتها المديرية من شنطة رمضان الواردة من الوزارة سلمتها إلى مديرية التضامن الاجتماعي، حسب تعليمات وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن عدد الدعات أربعة حتى الآن بإجمالي (15500 ألف شنطة رمضان)، ويتبقى دفعة خامسة وأخيرة بحمولة (4500 شنطة رمضان) يتوقع وصولها غدا الإثنين إلى محافظة شمال سيناء؛ لتكتمل كمية الإعانات العينية المقررة لمحافظة شمال سيناء بواقع (20000 ألف شنطة رمضان)، توزعها مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية.