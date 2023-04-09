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خسر فريق الرجاء أمام نظيره الفتح الرباطي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المغربي للمحترفين.

افتتح أهداف المباراة المهاجم مروان العز في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله المهدي قرناص الهدف الثاني في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح الرباطي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، عاد النجم مروان العز لتسجيل الهدف الثاني لفريق الفتح الرباطي، ليقوده إلى تحقيق انتصار ثمين في الدوري المغربي.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الفتح الرباطي رصيده عند النقطة 41 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الرجاء المغربي 34 في المركز الخامس.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي، يوم 22 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.