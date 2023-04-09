بركان بيزيمياني يقذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 10 كيلومترات

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قذف بركان "بيزيمياني" في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية عمودا من الرماد البركاني يبلغ ارتفاعه نحو 10 كيلومترات في الهواء.

ونشر علماء الجيولوجيا الروس أيضا صورا للحمم البركانية والأبخرة المتصاعدة من البركان.

ويعد بركان بيزيمياني، الذي يبلغ ارتفاعه 3 كيلومترات، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.

وتم الإعلان عن أعلى مستوى خطر باللون الأحمر لحركة الطيران.

وقالت وزارة الدفاع المدني الروسية، إنه ليس هناك خطر على المناطق المأهولة بالسكان أو مجموعات السياح.

ويقع البركان على بعد نحو 350 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة شبه الجزيرة.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا على بعد نحو 6600 كيلومتر شرق موسكو، وهي واحدة من المناطق ذات أعلى تركيز للنشاط الحراري الأرضي في العالم، ويوجد بها نحو 30 بركانا نشطا.

وتعد كامتشاتكا وجهة مرغوبة للعديد من محبي الطبيعة، بسبب البراكين والينابيع الحارة والعيون الحرارية.

ويوجد نحو 160 بركانا في شبه جزيرة كامتشاتكا التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر وعرضها 450 كيلومترا، بيد أن عددا قليلا من تلك البراكين ما زال نشطا.

وتعد المنطقة البركانية أحد مواقع التراث الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو.