شباب الأهلي يهزم البطائح بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإماراتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزز فريق شباب الأهلي صدارته للدوري الإماراتي، وذلك عقب فوزه على ضيفه البطائح 3 / صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

وتقدم فيدريكو كارتابيا لشباب الأهلي في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف يوري سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيجور خيسوس الهدف الثالث لشباب الأهلي من ضربة جزاء.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن العين صاحب المركز الثاني والذي يلعب غدا أمام مضيفه خورفكان ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر تجمد رصيد البطائح عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.