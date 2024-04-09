وفد كنائسي يهنئ رئيس ملوي بالمنيا بعيد الفطر المبارك

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استقبل اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، عدة وفود كنسية لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وسط جو يسوده المودة والمحبة.

وزار وفد من الكنيسة الكاثوليكية بملوي، يترأسه الأب تيموثاوس نبيل، راعي العائلة المقدسة الكاثوليك بملوي، والأب ملاك جرجس راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك، ولفيف من أعضاء الكنيسة الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة.

يأتي ذلك بحضور أسامة سيبوية نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ورحب رئيس مركز ومدينة ملوي بالضيوف، وفي جلسة حوار مفتوحة ناقش الطرفان كثير من الموضوعات الخاصة بتعميق روح الانتماء والمواطنة.

وأعرب وفد الكنيسة عن مشاركته لإخوانهم المسلمين في أفراحهم، متمنين لهم دوام السرور.

من جانبهم قدم المسئولين بمجلس مدينة ملوي الشكر على هذه المشاعر، مؤكدين أن هذه المشاركة تزيد من فرحة العيد.

كما استقبل السايس ، وفد الكنيسة الإنجيلية، برئاسة القس مدحت سامي راعي الكنيسة الإنجيلية، معبراً عن سعادته البالغة لما لمسه من حب وإخاء بين أبناء المركز، والتي تعكس جوهر الروح السمحة لدى المصريين.

كما استقبل رئيس مركز ومدينة ملوي، الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والوفد المرافق له؛ لتقديم التهاني بعيد الفطر المبارك، معربين عن أمنياتهم أن يعم الخير والآمان ربوع مصر ، وذلك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بزيارة المطران.