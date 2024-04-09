محافظ المنيا: حملات تفتيشية على المراكب النيلية استعدادا للعيد

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور على جميع المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبه، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، الحالة العامة لمرسي قرية "بنى حسن الشروق"، حيث قام بالتفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية، في إطار استعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك لمتابعة سير العمل وتواجد الموظفين المعنيين بها ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أجهزة الحماية المدنية، والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب.

وفى مركز ديرمواس، تابع محمد عبد الغني حسن رئيس مركز ومدينة ديرمواس، العمل بالمعديات النيلية بقريتي تل بنى عمران والحاج قنديل، للتأكد من سلامة المعديات النيلية وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين ووسائل النقل خلال فترة عيد الفطر، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، ومتابعة تواجد جميع العاملين بالمشروع ،وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.