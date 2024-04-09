رامي بن سبعيني وهداف دورتموند يغيبان عن مواجهة أتلتيكو مدريد

تسافر بعثة بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، إلى مدريد؛ استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن بدون الجناح الهولندي دونييل مالين، الذي يغيب للمباراة الثالثة على التوالي بسبب الإصابة، بحسب ما أكد النادي الألماني قبل التوجه للعاصمة الإسبانية.

وغاب هداف الفريق هذا الموسم برصيد 13 هدفا عن مواجهتي فريقه أمام بايرن ميونخ، وشتوتجارت في الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويغيب أيضا عن مباراة الغد، بخلاف مالين، المدافع الجزائري رامي بن سبعيني.

وتضم قائمة دورتموند:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل وألكسندر ماير ومارسيل لوتكا.

الدفاع: يوليان ريشون وإيان ماستين وإيمري تشان وماتس هوملز ونيكلاس زوله ونيكو شلوتربيك.

الوسط: يوليان براندت ومارسيل سابيتزر وماريوس فولف وصالح أوزجان وماركو رويس وفيليكس نميشا ويوليان دورانفيل وكريم أديمي وجادون سانشو وجيمي بينو جيتنز.

الهجوم: يوسوفا موكوكو ونيكلاس فولكروج وسيباستيان هالير. .