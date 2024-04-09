محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق أبو شلبي بتكلفة 46 مليون جنيه

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أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، بولة مفاجئة بشوارع مدينة فاقوس؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والتأكد من إجراء اعمال النظافة رفع الاشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركه السيارات وعبور المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس - أبو شلبي بطول 9 كيلو مترات، والمنفذ على مرحلتين، الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولا لمفارق أبو شلبي بطول 3 كيلو مترات بتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولا لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كيلو مترات بتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء.

وأكد المحافظ على محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة النتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.