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إسرائيل: دخول 419 شاحنة مساعدات إلى غزة أمس

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 5:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 5:31 ص

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أنه تم اليوم تفتيش ونقل 419 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

و قالت الوحدة المدنية العسكرية إن هذا هو أكبر عدد من الشاحنات التي دخلت في يوم واحد منذ بداية الحرب، بعد أن وصل عدد الشاحنات يوم أمس إلى 322 شاحنة، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أنه تم تنسيق إرسال 29 شاحنة أخرى إلى شمال غزة خلال الليل.

وذكر المكتب على موقع "إكس " أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 258 طردا تحتوي على “مئات الآلاف من الوجبات” جوا فوق القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أن هناك دعوات إقليمية ودولية إلى زيادة تدفق الشاحنات إلى قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه جراء الحرب التي تشنها إسرائيل ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي أطلقته حماس في أكتوبر الماضي.
وحذرت منظمات إغاثية دولية من تزايد مخاطر المجاعة في قطاع غزة.

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